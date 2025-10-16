Sondaggi boom clamoroso per un partito italiano | Mai visti numeri così alti
– Il panorama politico italiano si arricchisce di nuovi dati: secondo la Supermedia dei sondaggi elaborata da YouTrend per AGI, Fratelli d’Italia tocca il 30,5% dei consensi, un risultato senza precedenti per il partito guidato da Giorgia Meloni dall’ultima tornata delle elezioni europee. Questo incremento conferma la solidità della formazione nel contesto nazionale, in particolare dopo la recente affermazione nelle Regionali nelle Marche, che ha rafforzato la percezione di centralità del partito all’interno del centrodestra. 🔗 Leggi su Tvzap.it
