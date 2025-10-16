Soncin non risponde al gip Le violenze su Pamela per un anno e mezzo | la pistola i calci e i pugni E i selfie di lei coi lividi

La sua legale: «Non ha detto nulla nemmeno con me». Dopo il delitto il 52enne ha inscenato un tentativo di suicidio. In un anno e mezzo di relazione un crescendo di maltrattamenti mai denunciati. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Soncin non risponde al gip. Le violenze su Pamela per un anno e mezzo: la pistola, i calci e i pugni. E i selfie di lei coi lividi

