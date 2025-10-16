Soncin non risponde al gip Le violenze su Pamela per un anno e mezzo | la pistola i calci e i pugni E i selfie di lei coi lividi
La sua legale: «Non ha detto nulla nemmeno con me». Dopo il delitto il 52enne ha inscenato un tentativo di suicidio. In un anno e mezzo di relazione un crescendo di maltrattamenti mai denunciati. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Argomenti simili trattati di recente
#Milano Femminicidio #PamelaGenini. Gianluca Soncin , il 52enne accusato di omicidio, si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al gip. Era rimasto in silenzio anche ieri dopo aver inscenato un tentativo di suicidio. Il suo legale "Non è lucido". - X Vai su X
Tg3. . Interrogatorio di garanzia nel carcere di San Vittore a Milano per Gianluca Soncin, l'uomo che ha ucciso a coltellate la sua ex fidanzata, Pamela Genini. È accusato di omicidio premeditato e stalking. - facebook.com Vai su Facebook
Soncin non risponde al gip, l'avvocata: «Non è in condizioni lucidissime». Le violenze su Pamela Genini prima del femminicidio: calci, minacce, lividi, una pistola puntata - L'avvocata d'ufficio: «Non lucido e dimesso, ha nominato un suo avvocato». Lo riporta milano.corriere.it
Pamela Genini, Gianluca Soncin non risponde al gip - Gianluca Soncin, accusato di aver ucciso a Milano Pamela Genini, 29 anni, si è avvalso della facoltà di non rispondere nell’interrogatorio di convalida del ... Riporta msn.com
Femminicidio Pamela Genini, Gianluca Soncin in silenzio davanti al gip. Legale: "Non è lucido" - Gianluca Soncin non ha risposto alle domande del gip Tommaso Perna nel corso dell'interrogatorio di convalida nel carcere di San Vittore a Milano. Scrive msn.com