La sua legale: «Non ha detto nulla nemmeno con me». Dopo il delitto il 52enne ha inscenato un tentativo di suicidio. In un anno e mezzo di relazione un crescendo di maltrattamenti mai denunciati. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Soncin non risponde al gip. La legale: "Non è consapevole di quanto accaduto". Le violenze su Pamela per un anno: la pistola e i pugni