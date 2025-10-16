Soncin non risponde al gip La legale | Non è consapevole di quanto accaduto Le violenze su Pamela per un anno | la pistola e i pugni
La sua legale: «Non ha detto nulla nemmeno con me». Dopo il delitto il 52enne ha inscenato un tentativo di suicidio. In un anno e mezzo di relazione un crescendo di maltrattamenti mai denunciati. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
