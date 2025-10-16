Milano, 16 ottobre 2025 – Una sequenza impressionante di episodi. Una serie senza fine di aggressioni, minacce di morte, umiliazioni. Un elenco di cui non c’è traccia negli archivi delle forze dell’ordine, ma che è rimasto impresso nella memoria di chi non ha mai abbandonato Pamela Genini. Femminicidio a Milano: i rilievi in via Iglesias Raccogliendone gli sfoghi, offrendole rifugio e convincendola a mettere fine a una relazione malata e ossessiva, che aveva isolato e terrorizzato una ragazza che nelle foto sui social continuava a mostrarsi spensierata e gioiosa. È stato l’ ex fidanzato Francesco, l’ultimo ad averci parlato, a descrivere l’inferno vissuto da Pamela, come emerge dal provvedimento di fermo di indiziato di delitto della pm Alessia Menegazzo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Soncin aveva tentato di scaraventare Pamela dal balcone di un albergo durante una vacanza all'Elba