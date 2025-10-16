Somma Vesuviana muore dopo due mesi di agonia | Olena Vasyl’yeva uccisa dal marito dopo una lite
Aggredita in casa dal marito, è morta dopo due mesi. È morta dopo oltre due mesi di ricovero all’ospedale Camaldoli di Napoli Olena Georgiyivna Vasyl’yeva, 60 anni, di origini ucraine. La donna era rimasta gravemente ferita il 3 agosto scorso dopo essere stata colpita alla testa con una mazzuola da carpentiere dal marito, Domenico Pirozzi, 70 anni, al culmine di una lite scoppiata per futili motivi nella loro abitazione di Somma Vesuviana (Napoli). L’uomo, già fermato dai carabinieri di Castello di Cisterna e accusato inizialmente di tentato omicidio, dovrà ora rispondere del reato di omicidio dopo il decesso della moglie. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
