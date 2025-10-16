Somma Vesuviana morta 65enne colpita alla testa con mazzuola | arrestato il marito

È morta Vasyl’yeva Olena Georgiyivna, 65enne di origini ucraine, aggredita fisicamente dal marito, un uomo di 70 anni, arrestato oggi dai Carabinieri della Compagnia di Castello di Cisterna con l’accusa di omicidio. I fatti risalgono allo scorso mese di agosto. Ma oggi è deceduta la donna, dopo mesi di ricovero al Camaldoli Hospital di Napoli. . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Somma Vesuviana, morta 65enne colpita alla testa con mazzuola: arrestato il marito

