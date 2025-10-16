Somma Vesuviana colpita alla testa dal marito | 60enne muore dopo mesi in ospedale

Non è riuscita a sopravvivere alla violenza del compagno Vasyl?yeva Olena Georgiyivna, la 60enne ucraina che lo scorso agosto fu colpita alla testa dal compagno con un martello.. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

