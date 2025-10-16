Somma Vesuviana colpita alla testa dal marito | 60enne muore dopo mesi in ospedale

Non è riuscita a sopravvivere alla violenza del compagno Vasyl?yeva Olena Georgiyivna, la 60enne ucraina che lo scorso agosto fu colpita alla testa dal compagno con un martello.. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Somma Vesuviana, colpita alla testa dal marito: 60enne muore dopo mesi in ospedale

Somma Vesuviana – Tre rapine nel giro di un solo mese. È quanto ha dovuto subire il titolare di un distributore di carburante , preso di mira da malviventi che, con volto coperto e armi in pugno, hanno colpito a distanza di pochi giorni l’una dall’altra. L’ultimo e - facebook.com Vai su Facebook

"La pizza è femmina" A Somma Vesuviana una pizzeria guidata da donne diventa un caso social - Gambero Rosso https://gamberorosso.it/notizie/rubriche/storie/pizzeria-donne-somma-vesuviana/?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitt - X Vai su X

Somma Vesuviana, arriva il commissario straordinario - Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto la sospensione del consiglio comunale di Somma Vesuviana a seguito delle dimissioni di 13 consiglieri su 24, ... Secondo ilfattovesuviano.it