Somma Vesuviana colpita alla testa dal compagno | 60enne muore dopo mesi in ospedale

Ilmattino.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non è riuscita a sopravvivere alla violenza del compagno Vasyl?yeva Olena Georgiyivna, la 60enne ucraina che lo scorso 6 agosto fu colpita alla testa dal compagno con un. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

somma vesuviana colpita alla testa dal compagno 60enne muore dopo mesi in ospedale

© Ilmattino.it - Somma Vesuviana, colpita alla testa dal compagno: 60enne muore dopo mesi in ospedale

News recenti che potrebbero piacerti

somma vesuviana colpita testaSomma Vesuviana, colpita alla testa dal compagno: 60enne muore dopo mesi in ospedale - Non è riuscita a sopravvivere alla violenza del compagno Vasyl’yeva Olena Georgiyivna, la 60enne ucraina che lo scorso 6 agosto fu colpita alla testa dal compagno con ... Da ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Somma Vesuviana Colpita Testa