Somma Vesuviana colpita alla testa dal compagno | 60enne muore dopo mesi in ospedale
Non è riuscita a sopravvivere alla violenza del compagno Vasyl?yeva Olena Georgiyivna, la 60enne ucraina che lo scorso 6 agosto fu colpita alla testa dal compagno con un. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
