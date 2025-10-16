Solofra Guardia di Finanza in Comune | acquisiti documenti contabili

Questa mattina, i militari della Tenenza della Guardia di Finanza di Solofra hanno effettuato un accesso negli uffici di Palazzo Orsini, su disposizione della Procura della Repubblica di Avellino. L’operazione rientra in un ordine di esibizione di atti relativo alla gestione finanziaria dell’ente. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Chiusa l'indagine della Procura di Avellino e della Guardia di Finanza sul presunto riciclaggio dei capitali delle frodi fiscali riciclati a Solofra - facebook.com Vai su Facebook

Solofra, Guardia di Finanza in Comune: acquisiti documenti contabili - Questa mattina, i militari della Tenenza della Guardia di Finanza di Solofra hanno effettuato un accesso negli uffici di Palazzo Orsini, su disposizione della Procura della Repubblica di Avellino. Secondo corriereirpinia.it

Pnrr, protocollo d'intesa Comune di Trevi-guardia di finanza - Il Comune di Trevi e il comando provinciale della guardia di finanza di Perugia hanno sottoscritto un protocollo di intesa in materia di tutela delle risorse del Piano nazionale di ripresa e ... Segnala ansa.it

Accordo tra Comune e Finanza - TREVI Il Comune e il comando provinciale della guardia di finanza di Perugia hanno sottoscritto un protocollo di intesa in materia di tutela delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ... Da lanazione.it