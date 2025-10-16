Solofra Guardia di Finanza in Comune | acquisiti documenti contabili
Questa mattina, i militari della Tenenza della Guardia di Finanza di Solofra hanno effettuato un accesso negli uffici di Palazzo Orsini, su disposizione della Procura della Repubblica di Avellino. L’operazione rientra in un ordine di esibizione di atti relativo alla gestione finanziaria dell’ente. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
