Solofra blitz della Guardia di Finanza negli uffici comunali

Tempo di lettura: < 1 minuto Un nuovo blitz a distanza di poco tempo negli uffici del Comune di Solofra. Questa mattina militare della Guardia di finanza di Solofra all’interno degli uffici affari generali e ufficio ragioneria dell’ente. Un’iniziativa giudiziaria su mandato della procura della Repubblica di Avellino per effettuare alcuni accertamenti nella casa comunale e negli uffici specificati. Al momento ancora non è chiaro il motivo che ha spinto le fiamme gialle a fare visita al comune né cosa è emerso dal controllo che, come detto, non sarebbe il primo Dii sicuro c’è il dato oggettivo di un corpo, quello della guardia di finanza solofrana, che ha gli occhi aperti e l’attenzione massima sul territorio, specialmente se sì tratta della gestione del bene comune. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Solofra, blitz della Guardia di Finanza negli uffici comunali

