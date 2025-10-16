Solito terrorismo mediatico Alvino esplode sui social | c’entra Anguissa

Spazionapoli.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il giornalista Carlo Alvino interviene per chiarire la questione legata alla partecipazione di Frank Anguissa alla prossima Coppa d’Africa, rispondendo ad alcune voci che avevano scosso Antonio Conte e l’ambiente Napoli. Attraverso un post su X, Alvino ha spiegato nei dettagli la situazione relativa alle tempistiche per la partenza del calciatore alla Coppa d’Africa. Chiarezza sui tempi e nessuna sorpresa. Nel suo intervento Alvino ha respinto con decisione le ricostruzioni pessimistiche di parte della stampa, definite “bugie e previsioni catastrofiche”. Erano infatti circolate nelle scorse ore delle voci che vedevano Anguissa partire in anticipo per la Coppa d’Africa, privandolo al Napoli per due mesi inoltrati e facendogli saltare gare fondamentali come Napoli-Juventus (7 dicembre) e Benfica-Napoli (10 dicembre). 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

