Solito terrorismo mediatico Alvino esplode sui social | c’entra Anguissa
Il giornalista Carlo Alvino interviene per chiarire la questione legata alla partecipazione di Frank Anguissa alla prossima Coppa d’Africa, rispondendo ad alcune voci che avevano scosso Antonio Conte e l’ambiente Napoli. Attraverso un post su X, Alvino ha spiegato nei dettagli la situazione relativa alle tempistiche per la partenza del calciatore alla Coppa d’Africa. Chiarezza sui tempi e nessuna sorpresa. Nel suo intervento Alvino ha respinto con decisione le ricostruzioni pessimistiche di parte della stampa, definite “bugie e previsioni catastrofiche”. Erano infatti circolate nelle scorse ore delle voci che vedevano Anguissa partire in anticipo per la Coppa d’Africa, privandolo al Napoli per due mesi inoltrati e facendogli saltare gare fondamentali come Napoli-Juventus (7 dicembre) e Benfica-Napoli (10 dicembre). 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
