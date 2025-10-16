Soliera invasa dal Profumo del Mosto Cotto per una domenica di tradizioni
Domenica 19 ottobre Soliera si appresta a vivere la 30ª edizione de “Il Profumo del Mosto Cotto”, la festa che da tre decenni accompagna l’arrivo dell’autunno con i suoi sapori, i suoi colori e le sue tradizioni. Una ricorrenza speciale, attesa da tutta la comunità e capace di attrarre ogni anno. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
