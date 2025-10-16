Solidarietà | torna la raccolta alimentare nei punti vendita Unicoop Firenze

16 ott 2025

Torna sabato 18 ottobre, in 127 punti vendita Unicoop Firenze, la raccolta alimentare promossa dalla Fondazione Il Cuore si scioglie insieme a Unicoop Firenze, con la collaborazione delle sezioni soci, di Caritas e delle oltre 200 associazioni che la cooperativa affianca nelle iniziative di. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

