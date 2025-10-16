Solidarietà | torna la raccolta alimentare nei punti vendita Unicoop Firenze
Torna sabato 18 ottobre, in 127 punti vendita Unicoop Firenze, la raccolta alimentare promossa dalla Fondazione Il Cuore si scioglie insieme a Unicoop Firenze, con la collaborazione delle sezioni soci, di Caritas e delle oltre 200 associazioni che la cooperativa affianca nelle iniziative di. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Musica e solidarietà: torna "La voce di ogni strumento" - - X Vai su X
Sabato 18 ottobre la solidarietà fa tappa nei supermercati Coop: torna la raccolta alimentare “Dona la spesa” https://www.terremarsicane.it/sabato-18-ottobre-la-solidarieta-fa-tappa-nei-supermercati-coop-torna-la-raccolta-alimentare-dona-la-spesa/ - facebook.com Vai su Facebook
