Solet Inter il francese dell’Udinese resta tra gli obiettivi di Ausilio! C’è uno scoglio da superare

Inter News 24 Solet Inter, il francese dell’Udinesetra i principali obiettivi nerazzurri: forza fisica, esperienza e margini di crescita. Novità in vista del mercato. Il nome di Oumar Solet torna a circolare con forza in orbita Inter. Il difensore francese, oggi all’ Udinese, è uno dei profili monitorati con attenzione dalla dirigenza nerazzurra in vista del mercato del 2025. Classe 2000, cresciuto calcisticamente nel Salisburgo, Solet si è distinto in Friuli per potenza fisica, personalità e capacità di adattarsi a più ruoli della retroguardia. L’Inter lo considera un possibile rinforzo ideale in caso di partenza di Yann Bisseck, sempre più vicino a lasciare Milano già a gennaio per cercare maggiore spazio. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Solet Inter, il francese dell’Udinese resta tra gli obiettivi di Ausilio! C’è uno scoglio da superare

