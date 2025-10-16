Soldi in cambio di un finto posto di lavoro il padre della vittima | Mi sono accorto troppo tardi che mi stavano portando a chiacchiere
“Conosco Massimo Letizia perchè me ne parlò mio figlio per un aiuto a entrare nell’azienda di Laminazione Sottile a San Marco Evangelista in cambio di 3000 euro”. Sono le dichiarazioni rese dal padre della vittima P.F., 28enne di Maddaloni, nel processo a carico di 4 persone accusate di truffa in. 🔗 Leggi su Casertanews.it
