Soldi dal Fondo sanitario per Arpa la Corte Costituzionale boccia i provvedimenti della Regione nel' esercizio 2023

Perugiatoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Illegittimi gli oltre 14 milioni che la Reegione Umbria ha destinato ad Arpa attingendo dal Fondo sanitario regionale. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale in riferimento a due disposizioni di Palazzo Donini che, nell'esercizio finanziario 2023, quando il governo regionale era guidato dalla. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

