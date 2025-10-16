Soldi dal Fondo sanitario per Arpa la Corte Costituzionale boccia i provvedimenti della Regione nel' esercizio 2023
Illegittimi gli oltre 14 milioni che la Reegione Umbria ha destinato ad Arpa attingendo dal Fondo sanitario regionale. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale in riferimento a due disposizioni di Palazzo Donini che, nell'esercizio finanziario 2023, quando il governo regionale era guidato dalla. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
