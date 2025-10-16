Softball | Italia in ascesa nel ranking mondiale dopo la vittoria agli Europei

L’Italia guadagna una posizione nell’ultimo aggiornamento del ranking mondiale stilato dalla WBSC, passando dal decimo al nono posto. Questo è il riflesso della vittoria agli ultimi Europei, ottenuta in rimonta nei confronti dei Paesi Bassi (peraltro sconfitti anche nei gironi all’interno della stessa rassegna). Paradossalmente, però, rimane una situazione di seconda posizione continentale proprio dietro alle olandesi. Il sorpasso è infatti arrivato sull’Australia: sono 732 i punti raccolti dalle azzurre nel 2025, mentre sono 1371 quelli totali. Rimane al comando il Giappone a quota 3314 (e 143 nel 2025), seguito dagli USA (3130 e 1267) e da Porto Rico (2694 e 998). 🔗 Leggi su Oasport.it

