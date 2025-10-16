Sofidel espande ancora la sua capacità produttiva negli Usa

Porcari (Lucca), 16 ottobre 2025 - Per rispondere alla crescente domanda del mercato nordamericano, Sofidel, gruppo cartario con sede a Lucca, tra i leader mondiali nella produzione di carta per uso igienico e domestico, noto in particolare in Italia e in Europa per il marchio Regina, annuncia un nuovo investimento per espandere ulteriormente la sua capacità produttiva negli Stati Uniti. L'investimento prevede l'installazione di una macchina da cartiera Tad Valmet da 75.000 tonnellate all'anno, e delle relative linee di trasformazione - per una pari capacità produttiva - per la realizzazione del prodotto finito. 🔗 Leggi su Lanazione.it

