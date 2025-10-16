Nell’ultimo mese sono apparsi sulla stampa diversi allarmi relativi a una recrudescenza della sofferenza mentale nella popolazione e soprattutto nei giovani. Secondo la società italiana di neuropsichiatria infantile il 20% dei ragazzi ne è affetto (due milioni). Il ministro della sanità ha ripreso queste notizie per lanciare un piano (l’ennesimo) per affrontare questa emergenza. Anche nella mia pratica quotidiana e quella del gruppo di ricercatori con cui collaboro emerge una richiesta di aiuto per le fasce giovanili sempre più ampia. Tre sono i piani di intervento: la prevenzione, la diagnosi precoce e i trattamenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sofferenza mentale nei giovani: perché la diagnosi precoce fa la differenza