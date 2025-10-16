socjale finardi apre la stagione 2025 2026

Ci saranno due ‘leggende’ della musica italiana, come Eugenio Finardi ed Enrico Ruggeri, nella ricca programmazione del Teatro Socjale di Piangipane che celebra la 36esima stagione anche con gli omaggi a Guccini e De André con i Borderlobo, al maestro Ennio Morricone attraverso le parole del suo biografo Alessandro De Rosa, o ai Pink Floyd e spettacoli originali quali i Funkorama e molti altri. "Il Socjale è sempre un centro vitale del nostro territorio – afferma il presidente del Circolo Arci Tiziano Mazzoni –. Dopo i 100 eventi del 2024, quest’anno puntiamo a raggiungere quota 120, mettendo insieme i nostri concerti, gli spettacoli di Ravenna Teatro, quelli del Ravenna Festival, di Ravenna Jazz, di ErosAntEros e delle varie scuole per saggi e iniziative varie". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

