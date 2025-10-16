Socjale Finardi apre la stagione 2025-2026
Ci saranno due ‘leggende’ della musica italiana, come Eugenio Finardi ed Enrico Ruggeri, nella ricca programmazione del Teatro Socjale di Piangipane che celebra la 36esima stagione anche con gli omaggi a Guccini e De André con i Borderlobo, al maestro Ennio Morricone attraverso le parole del suo biografo Alessandro De Rosa, o ai Pink Floyd e spettacoli originali quali i Funkorama e molti altri. "Il Socjale è sempre un centro vitale del nostro territorio – afferma il presidente del Circolo Arci Tiziano Mazzoni –. Dopo i 100 eventi del 2024, quest’anno puntiamo a raggiungere quota 120, mettendo insieme i nostri concerti, gli spettacoli di Ravenna Teatro, quelli del Ravenna Festival, di Ravenna Jazz, di ErosAntEros e delle varie scuole per saggi e iniziative varie". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Scopri altri approfondimenti
Al via una nuova stagione del Teatro Socjale a Piangipane d 7 novembre 2025 al 9 gennaio 2026 Ed ecco la programmazione della prima parte della 36° stagione del Teatro Socjale di Piangipane. La programmazione del Circolo Arci, nella prima parte della - facebook.com Vai su Facebook
Socjale, Finardi apre la stagione 2025-2026 - Il cantautore a Piangipane in versione acustica il 7 novembre. Scrive ilrestodelcarlino.it
Con il concerto di Eugenio Finardi prende il via la 36^ stagione del Teatro Socjale di Piangipane video - La 36^stagione musicale del Teatro Socjale di Piangipane si preannuncia ricca di concerti da non ... ravennanotizie.it scrive
Il Socjale presenta la prima parte della 36esima stagione: tra gli ospiti anche Enrico Ruggeri - ll programma della prima parte della stagione del Teatro Socjale di Piangipane. Segnala ravennaedintorni.it