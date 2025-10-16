Social card Dedicata a te verso la riconferma in Manovra | chi la riceverà e come potrebbe cambiare
La carta Dedicata a te, la social card da 500 euro per l'acquisto di beni di prima necessità destinata a famiglie con redditi fino a 15mila euro che non percepiscono altri sostegni economici, attende la riconferma nella manovra 2026. Resta da capire se i requisiti resteranno gli stessi o se la platea dei beneficiari, con l'ipotesi di riformare il calcolo dell'Isee, verrà allargata. 🔗 Leggi su Fanpage.it
