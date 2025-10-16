Slot machine illegali nel bar scatta il sequestro

Casertanews.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Slot machine e cambia monete illegali trovate in una bar a Casal di Principe. E' il risultato dell'attività di controllo amministrativo finalizzato alla prevenzione e alla repressione del gioco illegale e alla diffusione di comportamenti patologici posto in essere dai poliziotti della divisione. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

slot machine illegali barCaserta: sequestrate quattro slot machine irregolari, denunciato titolare del bar - La Polizia di Stato di Caserta, durante mirate attività di controllo amministrativo finalizzate alla prevenzione e alla repressione del gioco illegale ed alla diffusione di comportamenti patologici, h ... Riporta pressgiochi.it

slot machine illegali barSlot illegali in un bar di Casal di Principe: sequestro e denuncia della Polizia di Stato - Scopri tutti i dettagli riguardo Slot illegali in un bar di Casal di Principe: sequestro e denuncia della Polizia di Stato . Si legge su casertaweb.com

slot machine illegali barIl business delle macchinette illegali: SEQUESTRATE slot in un noto bar - CASAL DI PRINCIPE – La Polizia di Stato ha scoperto e smantellato una sala giochi clandestina all’interno di un noto bar di Casal di Principe. Come scrive casertace.net

Cerca Video su questo argomento: Slot Machine Illegali Bar