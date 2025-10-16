Slittino proseguono i test sul budello di Cortina | i convocati dell’Italia

Iniziano gli allenamenti sulla nuova pista di Eugenio Monti di Cortina d’Ampezzo (Belluno) e dopo il bob, sarà anche il turno della nazionale di slittino testare il nuovo budello. La struttura, oltre ad ospitare a febbraio il grande appuntamento dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, aprirà anche la stagione olimpica con un programma internazionale di allenamento che si terrà dal 27 ottobre al 4 novembre. Per prendere velocemente confidenza con la pista, il direttore tecnico Armin Zöggeler ha deciso di tenere degli allenamenti dal 17 al 26 ottobre, per testare la condizione degli italiani e per avvicinarli all’appuntamento più importante della stagione. 🔗 Leggi su Oasport.it

