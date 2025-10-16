Slitta il progetto di realizzazione di nuove aree riservate agli animali

Slitterà al 2026 il progetto dell’amministrazione comunale per la realizzazione in città di nuove aree di sgambamento per cani. Da qualche tempo, in realtà, l’assessore alle opere pubbliche Marco Cardinelli aveva promesso l’allestimento di quattro spazi aggiuntivi da mettere a disposizione degli amici a quattro zampe. Lavori, però, che a questo punto non cominceranno prima del nuovo anno. Lo stesso assessore, un anno fa, ammise al Carlino che c’era assolutamente bisogno di tale intervento, visto che le aree già presenti in città versano in pessimo stato. Pertanto diventerebbe impossibile riqualificarle. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Slitta il progetto di realizzazione di nuove aree riservate agli animali

