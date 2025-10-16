Skorupski Bologna c’è il rinnovo! Il portiere vestirà la maglia rossoblù fino al 2027 | il comunicato ufficiale

Skorupski Bologna, scatta il rinnovo di contratto! Il portiere vestirà la maglia rossoblù fino al 2027: il comunicato ufficiale del club Il Bologna blinda la propria porta con la conferma di?ukasz Skorupski. Il club rossoblù ha ufficializzato il rinnovo del contratto del portiere polacco, che continuerà a difendere i pali felsinei fino al 2027. Classe . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Skorupski Bologna, c'è il rinnovo! Il portiere vestirà la maglia rossoblù fino al 2027: il comunicato ufficiale

