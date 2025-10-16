Skipper sempre più professionisti | a Palermo il 25 e 26 ottobre ecco la prima convention nazionale

Palermotoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A due anni dalla nascita, l’Associazione Italiana Skipper (AIS) chiama a raccolta la comunità dei comandanti del diporto nautico. Lo fa in due giornate, il 25 e 26 ottobre a Palermo, per un primo bilancio sulla recente normativa e per condividere esperienze, progetti e obiettivi comuni.“Nata per. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

