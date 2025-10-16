Six Kings Slam Sinner travolge Djokovic Nole ci scherza su | Mi ha preso a calci nel sedere

Una partita che definire perfetta non è esagerato, contro un giocatore non qualsiasi che risponde al nome di Novak Djokovic: Jannik Sinner vince 6-4, 6-2 in poco più di un'ora contro il serbo e vola in finale al Six Kings Slam. Probabilmente è una delle gare migliori dal punto di vista del servizio, nel 1°set 83% di prime in campo. Incredibile la sua prestazione, super concentrato e con pochissime sbavature come dimostra il punteggio. Adesso si rinnova la sfida al numero uno del mondo, Carlos Alcaraz, nella finalissima di sabato dove il vincitore conquisterà 6 milioni di dollari. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Six Kings Slam, Sinner travolge Djokovic. Nole ci scherza su: "Mi ha preso a calci nel sedere"

Leggi anche questi approfondimenti

CHE MATCH! Carlo Alcaraz rispetta il pronostico e si qualifica alla finale del Six Kings Slam dove incontrerà il vincente tra Jannik Sinner e Novak Djokovic - facebook.com Vai su Facebook

Sinner in finale al Six Kings Slam, ritrova Alcaraz. In semifinale Jannik batte agevolmente Djokovic: 6-4, 6-2 #ANSA - X Vai su X

Six Kings Slam: Sinner supera Djokovic e vola in finale! - Six King Slam: il torneo privato arabo volge alla fine, Sinner passa su Djokovic 6- Da generationsport.it

Sinner-Alcaraz, finale Six Kings Slam: orario, quando si gioca e dove vederla in tv - Jannik ha superato in due set Djokovic e ha raggiunto nell'atto conclusivo Carlos: per il secondo anno di fila saranno loro due a contendersi il titolo ... Scrive corrieredellosport.it

Six Kings Slam, Sinner batte Djokovic in due set e vola in finale con Alcaraz - Sabato si ritroveranno di fronte Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, dopo che l'azzurro in semifinale ha eliminato Novak Djokoviin due set 6- Si legge su tg24.sky.it