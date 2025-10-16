Six Kings Slam Sinner batte Djokovic | ora in finale super sfida con Alcaraz

Prima lo spagnolo re del ranking, poi l'italiano numero 2 del mondo. Come nel 2024 e come tante altre volte in sfide che hanno messo in palio grandi tornei e punti Atp, anche quest’anno la finale del "ricchissimo" torneo-esibizione "6 Kings Slam" (milioni a parte niente in palio), in corso sul cemento di Riad, in Arabia Saudita, sarà tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. L’altoatesino raggiunge. 🔗 Leggi su Feedpress.me

