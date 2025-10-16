Six Kings Slam | oggi le semifinali Sinner sfida Djokovic

In onda su Netflix. Dopo una prima giornata di grande tennis all’ANB Arena di Riyadh, il Six Kings Slam entra nella fase decisiva. Jannik Sinner ha superato Stefanos Tsitsipas nei quarti di finale con il punteggio di 6-2, 6-3, e oggi, giovedì 16 ottobre, alle 20.00 circa, sfiderà in semifinale Novak Djokovic, sempre in diretta solo su Netflix. Nel primo match di giornata, Taylor Fritz (USA) si è imposto su Alexander Zverev (GER) con il punteggio di 6-3, 6-4. Oggi, alle 18:30, sfiderà il numero uno al mondo, Carlos Alcaraz. La telecronaca sarà affidata alle voci di Federico Ferrero e Guido Monaco. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Six Kings Slam: oggi le semifinali. Sinner sfida Djokovic

Argomenti simili trattati di recente

Sinner-Djokovic, dove vedere in tv il match del Six Kings Slam: orario e streaming - X Vai su X

Caos al Six Kings Slam! Un tifoso arabo elude la sicurezza e raggiunge Sinner in campo: https://fanpa.ge/YPxQT. - facebook.com Vai su Facebook

Sinner-Djokovic, Six Kings Slam: orario e dove vedere in tv e streaming la semifinale - Sconfitto Tsitsipas all’esordio, il campione azzurro torna in campo a Riad per contendere al 24 volte campione Major la finale del torneo d’esibizione saudita ... tuttosport.com scrive

Sinner-Djokovic, dove vedere in tv il match del Six Kings Slam: orario e streaming - Jannik Sinner rientra in campo dopo lo sfortunato episodio dei crampi che lo aveva costretto ad abbandonare il torneo di Shanghai e lo fa alla grande. Scrive tg.la7.it

Six Kings Slam, il programma di oggi: partite e orari - A seguire toccherà a Jannik Sinner contro Novak Djokovic ... Come scrive sport.sky.it