Six Kings Slam è Alcaraz il primo finalista
(Adnkronos) – Il numero uno del mondo Carlos Alcaraz è il primo finalista del Six Kings Slam, il ricco torneo di esibizione in corso di svolgimento a Riad. Lo spagnolo sconfigge lo statunitense Taylor Fritz, numero 4 del ranking Atp, con il punteggio di 6-4, 6-2 in un'ora e 10 minuti. Alcaraz aspetta in finale, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
