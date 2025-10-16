Six Kings Slam è Alcaraz il primo finalista

Periodicodaily.com | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Il numero uno del mondo Carlos Alcaraz è il primo finalista del Six Kings Slam, il ricco torneo di esibizione in corso di svolgimento a Riad. Lo spagnolo sconfigge lo statunitense Taylor Fritz, numero 4 del ranking Atp, con il punteggio di 6-4, 6-2 in un'ora e 10 minuti. Alcaraz aspetta in finale, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Approfondisci con queste news

six kings slam 232Six Kings Slam, Alcaraz in finale. Tra poco tocca a Sinner contro Djokovic - E' Carlos Alcaraz il primo finalista della Six Kings Slam, la ricca esibizione di tennis voluta dal regime dell'Arabia Saudita. Da rainews.it

six kings slam 232Sinner-Djokovic diretta Six Kings Slam: segui la semifinale di Jannik a Riad. Tennis LIVE - L'azzurro numero due al mondo torna in campo nel torneo di esibizione per sfidare la leggenda serba: in palio c'&#232; un posto per la finale ... Secondo corrieredellosport.it

six kings slam 232Six Kings Slam, Alcaraz travolge Fritz e vola in finale: Carlos lancia un'altra stoccata a Sinner - Six Kings Slam, Alcaraz travolge Fritz e vola in finale: non c'&#232; storia a Riad, lo spagnolo vince in due set. Scrive sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Six Kings Slam 232