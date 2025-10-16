Six Kings Slam 2025 Sinner travolge Tsitspas | in semifinale ci sarà Djokovic

Riad – Jannik Sinner torna in campo tirato a lucido dopo il ritiro a Shanghai e nei quarti del Six Kings Slam batte Stefanos Tsitsipas 6-2 6-3 in un’ora e 15 minuti. Per l’azzurro, campione in carica a Riad, match sotto controllo fin dai primi minuti e mai in discussione. Ora la sfida a Novak Djokovic in semifinale, domani non prima delle 20 ora italiana. Subito evidenti le differenze di tenuta fisica e mentale tra i due giocatori. Jannik accelera fin dai primi minuti, annulla il greco e strappa tre break consecutivi per arrivare al 5-0. Poi Tsitsipas reagisce, tira fuori un po’ d’orgoglio, strappa il break nel sesto game, tiene il primo turno di battuta e accorcia sul 5-2. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

