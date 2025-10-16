Six Kings Slam 2025 Sinner-Djokovic | quando a che ora e dove vederla
Sinner-Djokovic, atto XII. Per il secondo anno consecutivo, l’azzurro e il serbo si contenderanno un posto nella finale del Six Kings Slam, ricca esibizione di scena a Riyad con alcuni dei migliori giocatori del mondo. L’inizio della partita è fissato per giovedì 16 ottobre, non prima delle ore 20 italiane, in diretta esclusiva su Netflix, che si è assicurata i diritti dell’intero torneo. Dall’altra parte del tabellone ci sono l’americano Taylor Fritz, che nella giornata inaugurale ha battuto Alexander Zverev, e Carlos Alcaraz, finalista uscente e numero uno del mondo: il loro incontro inizierà alle 18. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Leggi anche questi approfondimenti
Six Kings Slam 2025, Sinner travolge Tsitspas: in semifinale ci sarà Djokovic https://ilfaroonline.it/2025/10/16/six-kings-slam-2025-sinner-travolge-tsitspas-in-semifinale-ci-sara-djokovic/620854/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter… #news #notizie #cron - X Vai su X
Sinner travolge Tsitsipas, esordio senza storia al Six Kings Slam: ora Djokovic https://shorturl.at/dTEd4 - facebook.com Vai su Facebook
Sinner-Djokovic oggi al Six Kings Slam: a che ora si gioca la semifinale - Prima di loro a Riad scenderanno in campo Carlos Alcaraz e Taylor Fritz, nella prima semifinale del Six ... Da sport.sky.it
Six Kings Slam, il programma di oggi: partite e orari - A seguire toccherà a Jannik Sinner contro Novak Djokovic ... Riporta sport.sky.it
Sinner-Djokovic, Six Kings Slam: orario e dove vedere in tv e streaming la semifinale - Sconfitto Tsitsipas all’esordio, il campione azzurro torna in campo a Riad per contendere al 24 volte campione Major la finale del torneo d’esibizione saudita ... Lo riporta tuttosport.com