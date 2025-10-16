Six Kings Slam 2025 Sinner-Djokovic | quando a che ora e dove vederla

Sinner-Djokovic, atto XII. Per il secondo anno consecutivo, l’azzurro e il serbo si contenderanno un posto nella finale del Six Kings Slam, ricca esibizione di scena a Riyad con alcuni dei migliori giocatori del mondo. L’inizio della partita è fissato per giovedì 16 ottobre, non prima delle ore 20 italiane, in diretta esclusiva su Netflix, che si è assicurata i diritti dell’intero torneo. Dall’altra parte del tabellone ci sono l’americano Taylor Fritz, che nella giornata inaugurale ha battuto Alexander Zverev, e Carlos Alcaraz, finalista uscente e numero uno del mondo: il loro incontro inizierà alle 18. 🔗 Leggi su Lettera43.it

