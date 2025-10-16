Jannik Sinner contro Novak Djokovic da una parte, Taylor Fritz contro Carlos Alcaraz dall’altra. Sono queste le semifinali del Six Kings Slam 2025, la multimilionaria esibizione araba che dallo scorso anno si è inserita nel calendario attirando l’attenzione di alcuni dei migliori giocatori del mondo. Anzi, in questo caso si potrebbe fondamentalmente dire i migliori, viste le presenze. Certamente, però, è un giovedì che dovrebbe finalmente vedere delle partite propriamente dette. Questo anche in virtù di un mercoledì decisamente avaro di gran tennis, vuoi perché Alexander Zverev non si è propriamente presentato con spirito combattivo, vuoi perché Stefanos Tsitsipas le sue noie fisiche non le ha ancora risolte (e, comunque, Sinner si è dimostrato più forte di lui in questa fase, ancor più considerando la discesa del greco. 🔗 Leggi su Oasport.it

Six Kings Slam 2025: Sinner-Djokovic e Fritz-Alcaraz, è tempo di semifinali a Riad