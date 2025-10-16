Six Kings Slam 2025 | Sinner-Djokovic e Fritz-Alcaraz è tempo di semifinali a Riad

Oasport.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik Sinner contro Novak Djokovic da una parte, Taylor Fritz contro Carlos Alcaraz dall’altra. Sono queste le semifinali del Six Kings Slam 2025, la multimilionaria esibizione araba che dallo scorso anno si è inserita nel calendario attirando l’attenzione di alcuni dei migliori giocatori del mondo. Anzi, in questo caso si potrebbe fondamentalmente dire i migliori, viste le presenze. Certamente, però, è un giovedì che dovrebbe finalmente vedere delle partite propriamente dette. Questo anche in virtù di un mercoledì decisamente avaro di gran tennis, vuoi perché Alexander Zverev non si è propriamente presentato con spirito combattivo, vuoi perché Stefanos Tsitsipas le sue noie fisiche non le ha ancora risolte (e, comunque, Sinner si è dimostrato più forte di lui in questa fase, ancor più considerando la discesa del greco. 🔗 Leggi su Oasport.it

six kings slam 2025 sinner djokovic e fritz alcaraz 232 tempo di semifinali a riad

© Oasport.it - Six Kings Slam 2025: Sinner-Djokovic e Fritz-Alcaraz, è tempo di semifinali a Riad

Leggi anche questi approfondimenti

six kings slam 2025Sinner-Djokovic oggi in semifinale al Six Kings Slam, orario e dove vederla in TV e streaming - Jannik Sinner e Novak Djokovic si affronteranno oggi, giovedì 16 ottobre, nelle semifinali del Six Kings Slam, ricchissimo torneo di esibizione in programma ... Da fanpage.it

six kings slam 2025Six Kings Slam, Sinner travolge Tsitsipas all'esordio - Rivivi il match - Tsitsipas, come tutte le partite del Six Kings Slam, sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva su Netflix, visibile tramite smart tv. Segnala adnkronos.com

six kings slam 2025Sinner batte Tsitsipas 6-2 6-3 e conquista la semifinale del Six Kings Slam. Sfiderà Djokovic - Jannik Sinner torna in campo oggi, mercoledì 15 ottobre, al Six Kings Slam di Ryad, il torneo milionario organizzato in Arabia Saudita. Come scrive ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Six Kings Slam 2025