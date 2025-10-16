Six Kings Slam 2025 oggi Sinner-Djokovic | orari e dove vederlo in tv

Dopo una prima giornata di grande tennis all’ANB Arena di Riad, il Six Kings Slam 2025 entra nella fase decisiva. Jannik Sinner ha superato il greco Stefanos Tsitsipas (n°25 Atp) nei quarti di finale con il punteggio di 6-2 6-3, e oggi, giovedì 16 ottobre, alle 20.00 circa, sfiderà in semifinale il serbo Novak Djokovic (n°5), sempre in diretta solo su Netflix. Nel primo match di giornata lo statunitense Taylor Fritz (n°4) si è imposto sul tedesco Alexander Zverev (n°3) con il punteggio di 6-3 6-4. Oggi, alle 18.30, sfiderà il numero uno al mondo, Carlos Alcaraz. La telecronaca sarà affidata alle voci di Federico Ferrero e Guido Monaco. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Six Kings Slam 2025, oggi Sinner-Djokovic: orari e dove vederlo in tv

Altre letture consigliate

Caos al Six Kings Slam! Un tifoso arabo elude la sicurezza e raggiunge Sinner in campo: https://fanpa.ge/YPxQT. - facebook.com Vai su Facebook

Six Kings Slam, il programma di oggi: partite e orari #SkySport #SkyTennis - X Vai su X

Zverev eliminato in 59 minuti dal Six Kings Slam ma ride lo stesso: la cifra che ha guadagnato al secondo è impressionante - Il giocatore tedesco è stato sconfitto in due rapidi set da Taylor Fritz, tuttavia può comunque sorridere: ecco quanto ha incassato a Riyad ... Scrive corrieredellosport.it

Six Kings Slam 2025, oggi Sinner-Djokovic: orari e dove vederlo in tv - Dopo una prima giornata di grande tennis all’ANB Arena di Riad, il Six Kings Slam 2025 entra nella fase decisiva. Riporta lapresse.it

Sinner-Djokovic, dove vedere in tv il match del Six Kings Slam: orario e streaming - Jannik Sinner rientra in campo dopo lo sfortunato episodio dei crampi che lo aveva costretto ad abbandonare il torneo di Shanghai e lo fa alla grande. Si legge su tg.la7.it