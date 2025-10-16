Six Kings Slam 2025 il montepremi da capogiro | quando guadagna il vincitore

«Mentirei se dicessi che non c’è anche una motivazione legata ai soldi, tutti sappiamo quanto c’è in palio». Così Jannik Sinner, in conferenza stampa a Riyad, ha commentato la sua partecipazione al Six Kings Slam, esibizione in programma in Arabia Saudita dal 15 al 18 ottobre. D’altronde, il montepremi in palio è da capogiro: 13,5 milioni di dollari per sei giocatori, tra cui 6 solamente per il campione. Non da meno il gettone di presenza, che garantisce 1,5 milioni di dollari a tutti i partecipanti solo per mettere piede in campo. Un vero e proprio record per il tennis mondiale, tanto da battere persino il ricco assegno messo sul piatto dagli Us Open 2025, pari a 5 milioni di dollari: lì però, per raggiungere la finale, bisogna giocare molte più partite. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Six Kings Slam 2025, il montepremi da capogiro: quando guadagna il vincitore

