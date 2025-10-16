Six King Slam è ancora Sinner-Alcaraz

22.06 Anche nel ricchissimo torneo-esibizione di Riad, in Arabia Saudita, sarà ancora una volta Sinner contro Alcaraz, come nel 2024.La finale del Six King Slam, che vale 6 milioni di dollari per il vincitore, vedrà di fronte per la sesta volta quest'anno i due grandi rivali, con lo spagnolo avanti 4-1 sull'italiano (10-5 il totale dei precedenti in favore dell'iberico). In semifinale Sinner ha liquidato 64 62 il serbo Djokovic in un'ora e 3',mentre Alcaraz ha battuto l'americano Fritz, sempre 64 62, in 1h10'. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

