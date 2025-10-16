Siviglia-Maiorca sabato 18 ottobre 2025 ore 14 | 00 | formazioni quote pronostici Prosegue il momento felice degli andalusi?
Prima della sosta, il Siviglia ha regalato alla sua gente un pomeriggio da estasi: il Barcellona è stato travolto e il Sanchez Pizjuan è esploso di gioia. Dopo tante stagioni anonime, forse quest’annata può andare diversamente: ci sperano tutti nell’ambiente sevillista, ci spera soprattutto Almeyda, che sta stupendo in questi primi mesi come allenatore di . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Approfondisci con queste news
Durante la sfida di ieri contro il Barcellona, il gruppo Biris Norte della tifoseria del Siviglia ha realizzato una grande coreografia contro il razzismo. La scritta sullo striscione recitava infatti "Gol Norte Antirracista", e al centro c'era una grande immagine dell'ex-att - facebook.com Vai su Facebook
Liga, segna solo il Valencia! - 0, quelli fra Maiorca e Siviglia e fra Betis e Malaga, nel match delle 22 il Valencia espugna il campo del Levante nel big match del sabato spagnolo. Si legge su calciomercato.com