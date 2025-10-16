Siviglia-Maiorca sabato 18 ottobre 2025 ore 14 | 00 | formazioni quote pronostici Prosegue il momento felice degli andalusi?

Prima della sosta, il Siviglia ha regalato alla sua gente un pomeriggio da estasi: il Barcellona è stato travolto e il Sanchez Pizjuan è esploso di gioia. Dopo tante stagioni anonime, forse quest’annata può andare diversamente: ci sperano tutti nell’ambiente sevillista, ci spera soprattutto Almeyda, che sta stupendo in questi primi mesi come allenatore di . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

