Sistema Pavia il pm Pietro Paolo Mazza ricorre contro il decreto di perquisizione e sequestro

Pavia, 16 ottobre 2025 – La difesa del pm milanese Pietro Paolo Mazza ha depositato stamattina un ricorso al Tribunale del Riesame di Brescia per chiedere l'annullamento del decreto di perquisizione e sequestro eseguito nei confronti del magistrato l'8 ottobre scorso nell'ambito dell'inchiesta sul 'Sistema Pavia' in cui il magistrato risponde di corruzione e peculato in concorso con l'ex procuratore di Pavia, Mario Venditti, e l'imprenditore Cristiano D'Avena, titolare della società Esitel che svolse le intercettazioni nel 2017 per il delitto di Garlasco. Mazza, difeso dall'avvocato Massimo Dinoia, è accusato di essere stato corrotto attraverso pranzi, vendita di auto a prezzo inferiore a quello di mercato e lavori gratis di manutenzione alle auto per compiere "atti contrari al segreto d'ufficio consistiti nell'affidamento pressoché esclusivo a Esitel del noleggio di apparati d'intercettazione e nell'affidamento alla società CR Service del noleggio di autovetture". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sistema Pavia, il pm Pietro Paolo Mazza ricorre contro il decreto di perquisizione e sequestro

