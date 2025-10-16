Sisma 2016 nuove azioni di sostegno per lavoro e imprenditorialità

Guido Castelli ROMA – Nell’ambito della convenzione quadro tra Sviluppo Lavoro Italia e il commissario straordinario del governo per la Ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016, arrivano “nuove azioni per sostenere il lavoro e l’imprenditorialità nei territori del cratere sismico”, “un insieme di interventi congiunti finalizzati a sostenere la ripresa economica e occupazionale nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria”. Le azioni, spiega una nota, mirano a promuovere l’autoimpiego, l’imprenditorialità e la riduzione dei divari territoriali e di genere, favorendo un rilancio socioeconomico sostenibile e duraturo delle aree interne dell’Appennino centrale. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Sisma 2016, nuove azioni di sostegno per lavoro e imprenditorialità

