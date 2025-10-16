Sinodo il documento della Cei | Lievito di pace e speranza

Tv2000.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il cammino sinodale in Italia. Pubblicato online il documento finale, frutto di quattro anni di ascolto e confronto. Servizio di Paolo Fucili TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

sinodo il documento della cei lievito di pace e speranza

© Tv2000.it - Sinodo, il documento della Cei: “Lievito di pace e speranza”

Scopri altri approfondimenti

TRANS Sinodo, la CEI invita le Chiese locali a superare discriminazioni verso gay e trans - Sinodo, la CEI invita le Chiese locali a superare discriminazioni verso gay e trans ... Secondo statoquotidiano.it

sinodo documento cei lievitoCammino sinodale, online il Documento di sintesi - È disponibile da oggi il Documento di sintesi del Cammino sinodale delle Chiese che sono in Italia, dal titolo “Lievito di pace e di speranza”. Come scrive toscanaoggi.it

Sinodo Cei, testo del documento finale bocciato: scontro su gay e donne - La base dell'assemblea sinodale della Cei, svoltasi in Vaticano, ha bocciato il testo presentato dalla dirigenza e dunque viene tutto rinviato all'assemblea del 25 ottobre. Secondo tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Sinodo Documento Cei Lievito