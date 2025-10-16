Sinner versione… giocoliere | che numero con la racchetta

Jannik Sinner vola in finale al Six Kings Slam dopo aver battuto Novak Djokovic in due set con il punteggio di 6-4 6-2. L’azzurro in precedenza aveva sconfitto Stefanos Tsitsipas nei quarti di finale, esprimendo un ottimo tennis e soprattutto divertendosi: mentre aspetta il servizio del greco, Jannik si trasforma in giocoliere, facendo roteare così la sua racchetta. Ora ad attenderlo in finale ci sarà Carlos Alcaraz per decretare il vincitore di questo torneo, trasmesso in diretta da Netflix. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sinner versione… giocoliere: che numero con la racchetta

