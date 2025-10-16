Sinner un arabo entra in campo | Dammi quella finisce male
Se in tv si è soliti esclamare “il bello della diretta”, nel tennis allora si può trasformare in “il bello del campo.”. A volte, infatti, capitano degli imprevisti curiosi, come ciò che è a Jannik Sinner al Six Kings Slam, torneo d’esibizione che anticipa il finale di stagione. Il tennista altoatesino ha da poco concluso la partita vinta contro Stefanos Tsitsipas e sta per lasciare il campo, quando si ritrova davanti un tifoso arabo che è riuscito a eludere la sicurezza e ad avvicinarsi ai suoi miti. Il tutto in diretta, al punto da attirare l'attenzione dei commentatori della tv ufficiale del torneo che si accorgono di cosa sta accadendo a pochi metri da loro. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
