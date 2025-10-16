Sinner travolge Djokovic e vola in finale | a Riad sfiderà ancora Alcaraz

Jannik Sinner continua la sua corsa irresistibile. Sul cemento di Riad, nel prestigioso Six Kings Slam, il numero 2 del mondo ha piegato Novak Djokovic con un perentorio 6-4, 6-2, guadagnandosi la finale contro Carlos Alcaraz.?Un remake perfetto: l’ennesimo capitolo di una rivalità che sta. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

