Sinner tifoso entra in campo al Six Kings Slam | cos’è successo

Scena surreale al Six Kings Slam di Riyad. Al termine del match tra Jannik Sinner e Stefanos Tsitsipas, valido per il primo turno dell’esibizione saudita, un tifoso è riuscito a scendere indisturbato in campo tanto da stringere la mano all’altoatesino. Un ragazzo si è avvicinato infatti al numero due del mondo prima di chiedere sfacciatamente di regalargli la giacchetta appena indossata alla fine della partita. Apparso spiazzato e faticando a capire la richiesta dell’ammiratore, Sinner ha dialogato per circa 10 secondi prima che una guardia di sicurezza portasse via con la forza il maleducato tifoso. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Sinner, tifoso entra in campo al Six Kings Slam: cos’è successo

