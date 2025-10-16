Un calendario sempre più fitto, tornei che si allungano ma i sei "re" del tennis mondiale scelti per sfidarsi al Six Kings Slam saudita non si sono certo tirati indietro nonostante una stagione lunga e usurante che proporrà ancora numerosi altri tornei, le Atp Finals e la Coppa Davis. Il "motore" di tutto (o quasi), in questo caso, sono i soldi: il montepremi è da capogiro (sei milioni di dollari al vincitore, oltre 5 milioni di euro) ma per la sola presenza Sinner, Djokovic, Alcaraz, Tsitsipas, Zverev e Fritz hanno già intascato 1,5 milioni di dollari (1,29 milioni di euro). L'ammissione di Sinner. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sinner sul montepremi del Six Kings Slam: "Tanti soldi, questo mi motiva". Quanto guadagna in semifinale