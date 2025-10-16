Sinner solo volontario a Milano Cortina 2026? Il ‘ruolo’ di Jannik nelle sue prime Olimpiadi

(Adnkronos) – "Sinner farà solo il volontario a Milano Cortina? Innanzitutto, è già tanto che sia il volontario numero uno. Per il resto, non credo ci sia ancora nulla di deciso". Il presidente di Fondazione Milano Cortina 2026 Giovanni Malagò lo ha detto con un grande sorriso, al termine della conferenza stampa di presentazione del . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Contenuti che potrebbero interessarti

Sinner parte bene al Six Kings Slam: Jannik batte Stefanos Tsitsipas in due set e vola in semifinale, ad attenderlo c’è Novak Djokovic - facebook.com Vai su Facebook

Sinner solo volontario a Milano Cortina 2026? Il 'ruolo' di Jannik nelle sue prime Olimpiadi - Innanzitutto, è già tanto che sia il volontario numero uno. Si legge su msn.com

Sinner, Malagò: «Jannik farà solo il volontario a Milano-Cortina? È già tanto che sia quello numero uno». Il tributo ad Armani e la presenza di Mattarella - Innanzitutto è già tanto che sia il volontario numero uno. Lo riporta msn.com

Milano Cortina: Malagò, tributo ad Armani in cerimonia apertura - Ho parlato ieri con Leo Dell'Orco e con Michele Tacchella, ho detto loro che avremmo anticipato ... Si legge su ansa.it