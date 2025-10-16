Sinner show a Riad | Tsitsipas travolto ora la sfida con Djokovic
Jannik Sinner è tornato. E lo ha fatto a modo suo: con classe, potenza e il sorriso di chi sa di essere al top. Al torneo d’esibizione Six Kings Slam di Riyadh, in Arabia Saudita, il campione altoatesino ha liquidato in un’ora e un quarto Stefanos Tsitsipas, ex numero 3 del mondo, con un secco. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Approfondisci con queste news
Sinner-show al China Open: fa sparire la palla in tasca e scatena gli applausi a Pechino - X Vai su X
Sinner-Tsitsipas, orario e dove vedere in tv e streaming il Six Kings Slam - facebook.com Vai su Facebook
Six Kings Slam, Sinner batte Tsitsipas: i punti più belli del match - Contro Stefanos Tsitsipas, l'azzurro ha avuto quasi sempre il pieno controllo del match, giocato in sicurezza. Si legge su msn.com
Jannik Sinner-Novak Djokovic, in palio la finale del Six Kings Slam di Riad: giorno e orario della partita, dettagli della diretta tv e precedenti - Dopo il vincente esordio contro Stefanos Tsitsipas Jannik Sinner si prepara ad affrontare la semifinale del torneo- Segnala eurosport.it
Sinner trova subito il suo ritmo Battuto Tsitsipas, ora Djokovic - A Riad nel Six Kings Slam vittoria facile nei quarti per l'altoatesino in due set e con l'avversario mai in partita. Da panorama.it