Sinner show a Riad | Tsitsipas travolto ora la sfida con Djokovic

Jannik Sinner è tornato. E lo ha fatto a modo suo: con classe, potenza e il sorriso di chi sa di essere al top. Al torneo d’esibizione Six Kings Slam di Riyadh, in Arabia Saudita, il campione altoatesino ha liquidato in un’ora e un quarto Stefanos Tsitsipas, ex numero 3 del mondo, con un secco. 🔗 Leggi su Trentotoday.it